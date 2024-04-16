Город в Карелии может затопить

В Медвежьегорске ввели режим повышенной готовности. Решение принято на заседании оперативного штаба комиссии по ЧС из-за угрозы подтопления. Об этом заявил М. Антипов, глава горадминистрации.



Гидрологические посты фиксируют постоянный подъем уровня воды на р. Кумсе. Он уже достиг опасной отметки - 97 см. Река впадает в Онежское озеро, которое до конца не вскрылось от льда. Он становится препятствием в естественном течении воды, поэтому вода в реке постепенно поднимается. Параллельно идет активное таяние снега, вода от которого также попадает в реку и способствует повышению уровня воды.



Власти города контролируют самые опасные участки у жилых домов, находятся на связи с собственниками. Некоторые места уже отсыпаны, а береговая линия подготовлена для поднятия воды. Есть локации, где вышедшая из берегов река затопила зеленые зоны, дороги, парки. Людей просят воздержаться от посещения мест, куда вода подошла вплотную.



Если возникнет необходимость, людям окажут посильную помощь, возможно эвакуируют из затопленных домов.









