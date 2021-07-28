«Segezha Group» запускает проект по модернизации Онежского ЛДК

Ведущий российский деревообрабатывающий холдинг, контролируемый АФК «Система», приступает к масштабной модернизации своего основного актива в Архангельской области. Предприятие производит щепу и экспортные пиломатериалы. Инвестиционный проект направлен на повышение качества, грамотное использование лесных ресурсов, организацию более глубокой переработки древесины. Вложения «Segezha Group» в течение 2,5 лет составят 5,5 млрд рублей.



Проект подразумевает строительство новых производственных мощностей – сортировки сырья, новой лесопильной линии и пеллетного завода, способного за год выпускать до 30 тыс тонн топливных гранул. Благодаря ему, Онежский ЛДК станет безотходным производством.



Руководитель комбината Александр Варакин отметил, что строительство будет вестись без прекращения работы действующего производства. Все новое оборудование планируется разместить в едином пространстве, благодаря чему на завод будет подаваться сырье, а с другой стороны - выходить готовый к отправке пиломатериал. Внутреннее перемещение полуфабрикатов погрузчиками минимизируется. Первая партия нового оборудования должна поступить на завод в августе 2022 года.