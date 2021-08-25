Глава Коми оценил мощность Печорского судостроительного завода

Крупнейший судоремонтный завод в Коми «Печорское речное пароходство» объединяет 42 высококвалифицированных специалистов с опытом работы именно на этом предприятии. В. Уйба побывал на заводе, осмотрел производственные мощности, задействованные в ремонте инфраструктуры речного флота. Он отметил необходимость развития отрасли в республике, так как это единственное предприятие подобного рода на территории Коми.



«Печорское речное пароходство» - правопреемник судоходной компании. Предприятие имеет слип, который позволяет проводить осмотр, дефектацию, ремонту судов с соблюдением экотребований. Станочный парк позволяет изготавливать металлоконструкции для заводов строительной отрасли, нефтегазового комплекса, делать мостовые конструкции.



Северный морской путь оживил движение и по рекам Коми. Нужен флот, а его нужно ремонтировать. Печорский судострой в силу месторасположения и опыта играет здесь не последнюю роль. Его сотрудники могут себя чувствовать в безопасности, потому что работой они будут обеспечены, а значит и зарплатой.

