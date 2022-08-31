Новый резидент АЗРФ собирается открыть хлебобулочное производство в Мурманской области

Согласно сообщению областного профильного министерства, ООО «Арктика хлеб» пополнило ряды резидентов арктической зоны. Компания намерена наладить выпуск кондитерских и хлебобулочных изделий на территории региона и наладить сбытовую сеть из 12 магазинов. Соответствующее соглашение было заключено с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Проект предполагает создание 48 рабочих мест, а инвестиции превысят 7 млн рублей. По словам руководителя ТОР «Столица Арктики» Александра Шутова, изначально ООО «Арктика хлеб» наладило работу в Карелии при государственной поддержке, а затем было принято решение начать освоение рынка Мурманской области.



Самые популярные среди резидентов АЗРФ отрасли – это недвижимость, логистика, транспорт, сфера услуг и туризм. Заместитель главы региона Ольга Кузнецова отметила важность каждого резидента независимо от масштабов осуществляемого им проекта. Всего участники АЗРФ уже вложили в экономику региона свыше 16 млрд рублей, создав 1,8 тысяч. При этом общая величина декларируемых резидентами инвестиций достигает 147 млрд рублей.