В Североморске открыли новый инфекционный госпиталь

Строительство 1469-го военно-морского клинического госпиталя на 100 мест контролировал лично глава области Андрей Чибис. Учреждение подготовлено для ухода за пациентами с различными инфекционными заболеваниями, в том числе, зараженными коронавирусом, а также для лечения пострадавших при чрезвычайных ситуациях. Андрей Чибис присутствовал на открытии учреждения и доложил Владимиру Путину о готовности госпиталя к работе. По его словам, учреждение оснащено специализированным радиологическим отделением, кабинетами УЗИ, блоками интенсивной терапии, рентгеновской и функциональной диагностики, которые в состоянии помочь пострадавшим при ЧС любого характера. В штате госпиталя 161 человек, все они прошли специальную подготовку для лечения коронавирусной инфекции.



Весной в Мурманской области из-за пандемии сложилась тяжелая ситуация. Эпицентром заражений стала Белокаменка, где «Новатэк» строит Центр морских сооружений. Для решения этой проблемы было решено построить временный госпиталь МЧС. Наличие подобного учреждения, встроенного в систему здравоохранения, помогло региону подготовиться к осенней волне заболеваемости.