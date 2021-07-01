После вакцинации от коронавируса в Коми заболели 75 человек

В Коми нет дефицита вакцины от ковида. Ею получают все медучреждения. Сейчас в наличии 16388 доз, а в ближайшее время поставят 2100 комплектов вакцины «ГамКовидВак».



Вакцинацию проводят по записи. В республике преференций для вакцинированных нет, как в других регионах.



COVID-19 заболели после вакцинации 75 человек. Медики объясняют это тем, что вакцинация совпадала с инкубационным периодом.



В настоящее время ситуация с вакцинацией не требует введения обязательного вакицинированя определенных групп населения. Категории людей определяют в зависимости от эпидситуации.



Ковид в регионе «молодеет» — все больше заболевшей молодежи. Выросла смертность: от COVID-19 умер ребенок, а еще в феврале самому молодому было 34 года.



Официально зарегистрировано 1006 смертей от коронавируса – 50,5% женщин (508), 49,5% мужчин (498). Наибольшая смертность в 80-84 года — 16,9% (170), 70-74 года — 16,1% (162). Ранее до 34 лет летальный исходов не было, после февраля 2021 г. их уже 6, а самому молодому было 19 лет.