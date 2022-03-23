Строительство инфекционной больницы в Сыктывкаре законсервируют
В марте на ул. Гаражной в Сыктывкаре должны были сдать инфекционную больницу. Вместо этого объект законсервировали, говорят, что временно и для корректировки медико-технического задания, смету в соответствии с изменившимися СанПиНами. Глава Минстроя И. Кузьмичев рассказал об этом на заседании госовета.
Сейчас с объекта вывозят имущество подрядчика, договор с ним расторгнут. Обеспечение (неосвоенный аванс) в размере 113 млн руб. возвращено в бюджет, а с подрядчика удержали предусмотренные договором штрафы.
Консервация больницу продлится минимум до конца текущего года. За 8 месяцев специалисты поработают над медико-техническим заданием, сметой. Это нужно сделать, потому что в 2020 г. были введены новые СанПиНы. Например, по новым правилам больница обязательно должна иметь компьютерный томограф, бесконтактные смесители.
Предполагаемый срок завершения строительства больницы — 2024 г. Кузьмичев отметил, что власти федерации обещают финансовую поддержку этого проекта.
Справка. Строительство инфекционной больницы началось в сентябре 2020 г., а через месяц было заморожено из-за замечаний Минстроя. Работу возобновили в феврале 2021 г., а в октябре снова остановили. В этот раз из-за подорожания стройматериалов.
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