Строительство инфекционной больницы в Сыктывкаре законсервируют

В марте на ул. Гаражной в Сыктывкаре должны были сдать инфекционную больницу. Вместо этого объект законсервировали, говорят, что временно и для корректировки медико-технического задания, смету в соответствии с изменившимися СанПиНами. Глава Минстроя И. Кузьмичев рассказал об этом на заседании госовета.



Сейчас с объекта вывозят имущество подрядчика, договор с ним расторгнут. Обеспечение (неосвоенный аванс) в размере 113 млн руб. возвращено в бюджет, а с подрядчика удержали предусмотренные договором штрафы.



Консервация больницу продлится минимум до конца текущего года. За 8 месяцев специалисты поработают над медико-техническим заданием, сметой. Это нужно сделать, потому что в 2020 г. были введены новые СанПиНы. Например, по новым правилам больница обязательно должна иметь компьютерный томограф, бесконтактные смесители.



Предполагаемый срок завершения строительства больницы — 2024 г. Кузьмичев отметил, что власти федерации обещают финансовую поддержку этого проекта.



Справка. Строительство инфекционной больницы началось в сентябре 2020 г., а через месяц было заморожено из-за замечаний Минстроя. Работу возобновили в феврале 2021 г., а в октябре снова остановили. В этот раз из-за подорожания стройматериалов.