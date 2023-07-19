В Архангельске главврача больницы №?4 оштрафовали за нарушения в оснащении отделения паллиативной помощи
Городская прокуратура выписала штраф главврачу больницы №?4. Он обвиняется в несоблюдении стандартов в одном из самых серьезных отделений - паллиативном. Последняя проверка показала, что в отделении нет даже самого необходимого оборудования, а это угроза для здоровья и жизни пациентов, в том числе новорожденных.
В отделении нет аппарата искусственной вентиляции легких, без которого отделение вообще не имеет права работать. Но главврача это мало волновало, как и то, что нарушается законодательство, а в тяжелых случаях спасать жизнь пациентов будет нечем.
Но самое интересное, что за такое серьезное нарушение штраф главному врачу составил всего 20 тыс. руб. по ст. 19.20 ч. 3 КоАП РФ. Сам главврач никак не комментирует случившееся, а такое бывает только тогда, когда в свое оправдание сказать нечего.
Прокуратура Архангельска подала в суд иск о необходимости комплектования отделения всем недостающим оборудованием. Почему этого не сделал главврач, остается загадкой, поскольку это его прямая обязанность как руководителя.
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В Архангельске главврача больницы №?4 оштрафовали за нарушения в оснащении отделения паллиативной помощи
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