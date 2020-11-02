В Ухте запустили соленый фонтан

Республика Коми >> Общество >> 02.11.2020

В городе включили реконструированный фонтан у Детского парка. Пока пуск был технический, в рамках которого проверят работоспособности систем, потом составят акт приемки работ. В воду добавили соль для понижения температуры замерзания и чтобы исключить повреждение объекта в условиях низкой температур.

По итогам голосования в рамках программы "Формирование современной городской среды" в прошлом году выбраны 2 общественные территории для благоустройства в 2020 г. Октябрьская площадь была одним из этих объектов. Строителям нужно заменить асфальт, отремонтировать освещение, установить урны и скамейки, восстановить газоны, заменить коммуникации и отремонтировать конструкцию самого фонтана.

Работы выполняла "Коми дорожная компания". Сумма контракта - 29741321 руб. Уличное освещение восстановил "Горзеленхоз" за 580706 руб. Ремонт должен был завершиться до конца октября, но к концу сентября почти все было готово.

Капремонт фонтана сделали впервые за 70 лет. Любимые горожанам рыбы и тюлени сделаны из долговечного материала.





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