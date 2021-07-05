Опоры будущего пешеходного моста накренились, поэтому техническое решение сейчас переделывают

Мурманская область >> Общество >> 05.07.2021

Глава Мурманской области А. Чибис побывал в Полярном и остался недоволен темпом и динамикой работ по благоустройству.

Он отметил, что есть города, где благоустройство идет тяжело. То, что он увидел в Полярном, абсолютно не устраивает. Чем занимаются муниципальные чиновники? К примеру, строительство пешеходного моста между ул. Моисеева и ул. Душенова, который должны были сдать еще в прошлом году. Расторгнут договор с подрядчиком, срок сдачи перенесен на лето 2021 г. Подрядчик тоже испытывает сложности, а у моста накренились опоры, так как проектировщик не учел двидение грунтовых вод. Что это за дилетантский подход?

В Полярном отстает работа по благоустройству дворов. Преобразили дом №6 на ул. Гандюхина. Жители обращали внимание властей на необходимость капремонта крыши и фасада здания.

Заброшенный пустырь к осени должен был превратиться в спорткомплекс с зоной семейного отдыха, но реализацию проекта приостановили до устранения проблемы - по территории проведен коллектор 70-х годов. Сначала надо отремонтировать его, а потом благоустраивать пространство.





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