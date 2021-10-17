Известный в Петрозаводске ресторатор высказался о новых ограничениях в Карелии

Республика Карелия >> Общество >> 17.10.2021

Петрозаводский ресторатор С. Ли считает, что система QR-кодов, которую ввели в Карелии для посещения общественных мест, массовых мероприятий – это бред. Ли руководит ресторанами и кафе Петрозаводска. Ли не понимает, за что общепиту такие проблемы. Он снова пострадает от ограничений больше остальных. Это ненормально, когда человек хочет отдохнуть в кафе, но для этого на входе должен предъявить документ какой бы он не был. Это разделяет общество на тех, кто с документами и тех, кто без них, а горе должно объединять людей!

Ковид есть, а люди от него умирают. Сам Ли вакцинировался, будет и ревакцинироваться, но для того чтобы работать! Что даст эта вакцина, никто не знает, но сам Ли признается, что сделал ее не для того чтобы не умереть от вируса, а чтобы иметь возможность работать и не умереть с голода. Но даже после этого нормально работать многим не дают, отпугивая от приобретения товаров или услуг. Заставляя людей вакцинироваться, ограничивают их законные права, в том числе право выбора.





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