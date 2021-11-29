Началась надвижка пролета Ягринского моста в Северодвинске

В Северодвинске продолжается реконструкция Ягринского шоссе и строительство мостового сооружения через Никольское устье. Накануне начались работы по надвижке пролета. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».



Ход работ проверил зампредседателя правительства Поморья Д. Рожин. Всего на строительство моста предусмотрены 3 млрд руб. из федеральной казны.



За 5 дней пролет полностью надвинут, потом уберут вспомогательные устройства, а 300 тонн опустят на опорные части. По плану, конструкция займет свое место до 8 декабря. Работы идут с небольшим опережением графика.



Пролет весит 300 тонн. Давление дает гидравлическая станция, которая нагнетает масло в 2 домкрата.



Мост возводят на месте, где ранее была переправа, которая работала с 1954 г. Протяженность Ягринского моста будет 185 м. Объект и прилегающее к нему шоссе закончат к 15 сентября 2023 г.



И. Скубенко, мэр Северодвинска, рассказал, что в 2022 г. по одной полосе планируют открыть движение.

