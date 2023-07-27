Впервые за 20 лет на Печоре проводятся дноуглубительные работы
Год назад, когда обмелела Печора жители Коми столкнулись с серьезной проблемой - они буквально оказались на самом берегу реки, а баржи ходить не смогли. Вводился режим ЧС. Стало понятно, что берега Печоры нуждаются в дноуглублении. Этим вопросом занималось Правительство РФ и Коми.
Сейчас дноуглубление реки стартовало, а со второй половины июня Печорский филиал «Администрации Двинско-Печорского бассейна» начал русловые изыскания от г. Нарьян-Мар по Печоре, а на некоторых отрезках уже проведено дноуглубление.
Дноуглубление сделали у д. Гарево, п. Щельяюр. Объем землечерпания - 45 тыс. кубометров, из которых 30 тыс. на отрезке Бугаево - Кабель. В Бугаевском перекате идет изыскательская съемка, параллельно идет углубление дна от Усть-Усы до Печоры.
Запланировано увеличение глубины 1,2 м до 1,3 м. Для судоходства проводится постоянный мониторинг водных путей.
Губернатор Ю. Бездудный отметил, что это важный вопрос, поскольку жители региона, собираясь в отпуск, выбирают способ передвижения по воде на барже, потом на поезде или автомобиле. Если река обмелеет, судоходство остановится. Этот вопрос нужно держать на контроле и Правительству Коми, чтобы в НАО знали, где идут работы, когда их завершат.
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