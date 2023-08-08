Глава Коми побывал в Сысольском районе

Республика Коми >> Общество >> 10.08.2023

В. Уйба посетил с визитом п. Первомайский в Сысольском районе, где недавно построили дома для медработника.

Нескольких лет с лесопромышленниками, занимающимися производством домокомплектов, шел диалог. Власти предлагали строить жилые дома из дерева в селах, чтобы привлечь в сельскую местность медиков.

Сейчас в Коми есть план по возведению 9 благоустроенных домов, в которых будут жить семьи врачей, работающих в создаваемых ФАП, амбулаториях. Дома строит "Промтех-инвест", и до конца текущего года они появятся в Сысольском, Удорском, Прилузском, Ижемском районах и Ухте. В Первомайском готовый дом стал первым.

Его начали строить 15 мая, а 15 июля он был сдан под ключ.

В доме есть система отопления, кондиционер, индивидуальный водозабор, канализация, пеллетный котел, несколько просторных комнат, кухня, санузел, подсобные помещения. Во дворе есть качели для детей. В него можно заезжать и жить без какого-либо дополнительного ремонта.
Смущает лишь одно - дом сделан из дерева, а это пожароопасно. Это важно, поскольку дом находится рядом с деревьями, в лесах часто бушуют пожары. Никто сейчас из дерева и фанеры дома уже давно не строит еще и потому что они не такие прочные, как кирпичные или блочные. Смущает и скорость строительства - всего 2 месяца.





Рекомендуем по теме:

В Коми открыли экотропу на территории заказника "Параськины озера"

В районах Коми снизилась зарплата у работников дошкольного образования

В Коми решили больше денег давать населению на строительство частных домов

Здание для следователей построят в Сыктывкаре

В Коми проживают 236 ветеранов ВОв

Борьбу с борщевиком в Коми закрепят на законодательным уровнем


В Архангельске главврача больницы №?4 оштрафовали за нарушения в оснащении отделения паллиативной помощи

В Петрозаводске массово отключают горячую воду в первый же день после включения

Ученые призывают не уничтожать чаек Териберки из-за птичьего гриппа

В Вологодской области обвалилась часть трассы «Вологда-Медвежьегорск»

В Коми обнаружены очаги фитофтороза на картофеле

Впервые за 20 лет на Печоре проводятся дноуглубительные работы

Глава Красноборского района попался на махинациях с жильем
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2023 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

https://arhpress.ru/medicine/6023-kak-otyskat-kazino-kotorye-realno-platyat.html

https://arhpress.ru/politics/4511-pochemu-vy-dolzhny-poprobovat-igrovye-avtomaty-na-smartfone.html

https://arhpress.ru/incidents/6528-osobennosti-igrovyh-avtomatov-ot-netent.html

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета