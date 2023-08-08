Глава Коми побывал в Сысольском районе

В. Уйба посетил с визитом п. Первомайский в Сысольском районе, где недавно построили дома для медработника.



Нескольких лет с лесопромышленниками, занимающимися производством домокомплектов, шел диалог. Власти предлагали строить жилые дома из дерева в селах, чтобы привлечь в сельскую местность медиков.



Сейчас в Коми есть план по возведению 9 благоустроенных домов, в которых будут жить семьи врачей, работающих в создаваемых ФАП, амбулаториях. Дома строит "Промтех-инвест", и до конца текущего года они появятся в Сысольском, Удорском, Прилузском, Ижемском районах и Ухте. В Первомайском готовый дом стал первым.



Его начали строить 15 мая, а 15 июля он был сдан под ключ.



В доме есть система отопления, кондиционер, индивидуальный водозабор, канализация, пеллетный котел, несколько просторных комнат, кухня, санузел, подсобные помещения. Во дворе есть качели для детей. В него можно заезжать и жить без какого-либо дополнительного ремонта.

Смущает лишь одно - дом сделан из дерева, а это пожароопасно. Это важно, поскольку дом находится рядом с деревьями, в лесах часто бушуют пожары. Никто сейчас из дерева и фанеры дома уже давно не строит еще и потому что они не такие прочные, как кирпичные или блочные. Смущает и скорость строительства - всего 2 месяца.