В Заполярье к сентябрю обустроят пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ»
В Мурманской области в сентябре откроется пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» на базе североморских, мурманских и полярных библиотек. Здесь можно будет собираться семьями, парами, планирующими рождение детей.
Сейчас обустраивается первое такое пространство в Мурманске силами местных властей.
«СОПКИ.СЕМЬЯ» – локация для получения профессиональных советов от специалистов, участие в семейных мероприятиях, информирование о мерах поддержки семей с детьми, восполнение дефицита общения, беседы с аудиторией с такими же вопросами и проблемами.
В библиотеке на ул. Буркова пока идет ремонт, после которого для мурманчан откроют зоны отдыха, обучения, будут работать семинары, мастер-классы.
Впервые о создании «СОПКИ.СЕМЬЯ» заговорили в январе как о месте для общения и проведения мероприятий, соцуслугах «под ключ» для семейных пар с детьми разного возраста.
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