В Заполярье к сентябрю обустроят пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ»

Мурманская область >> Общество >> 11.08.2023

В Мурманской области в сентябре откроется пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» на базе североморских, мурманских и полярных библиотек. Здесь можно будет собираться семьями, парами, планирующими рождение детей.

Сейчас обустраивается первое такое пространство в Мурманске силами местных властей.

«СОПКИ.СЕМЬЯ» – локация для получения профессиональных советов от специалистов, участие в семейных мероприятиях, информирование о мерах поддержки семей с детьми, восполнение дефицита общения, беседы с аудиторией с такими же вопросами и проблемами.

В библиотеке на ул. Буркова пока идет ремонт, после которого для мурманчан откроют зоны отдыха, обучения, будут работать семинары, мастер-классы.

Впервые о создании «СОПКИ.СЕМЬЯ» заговорили в январе как о месте для общения и проведения мероприятий, соцуслугах «под ключ» для семейных пар с детьми разного возраста.






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