В Карелии жители обречены на информационный голод
Для жителей сел даже в век интернета газеты остаются важным источником новостей. У многих нет интернета, мобильной связи, поэтому приходится жить, как 50 лет назад. До недавнего времени печатные издания привозили без опозданий, но все изменилось, когда «Почта России» провело «оптимизацию» и поставила в приоритет цифровизацию. В отделениях началась неразбериха.
Теперь подписчики не получают газеты или получают с опозданием. Никто не берет во внимание то, что у селян очень низкий доход, многие не могут себе позволить подключение в интернету.
В Каскеснаволок почту привозят раз в неделю. В результате люди оформляют подписку на «Мир пенсионера», «1000 советов», «ЗОЖ», «Губерния», платят деньги, но эти издания не получают. Уже 1,5 месяца почтовые ящики пусты, а корреспонденция за лето канула в Лету. Когда почтальоны появляются, приносят не все, что было оплачено.
Не удивительно, что жители отдаленных поселков не только остаются безграмотными, совершенно не ориентируются в ситуации в мире и своей стране, но и терпят убытки. А тем временем в телевизионных новостях операторы почтовой и мобильной связи хвастаются о достижения в области цифровизации и продолжают агитировать людей на подписку печатных изданий.
Рекомендуем по теме:
Карельские ученые с китайскими коллегами будут бороться в пластиком в водоемах
Власти Архангельска продают Центральный рынок за 121 млн руб.
В НАО обсудили завоз топливно-энергетических ресурсов
Фестиваль национальных культур завершился в Мурманске
В Коми ледовая арена заменит больницу
Кукольный театр появится в в составе поезда Деда Мороза
В Мурманске проходит кинофестиваль “Северный характер”