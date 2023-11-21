В Карелии жители обречены на информационный голод

Для жителей сел даже в век интернета газеты остаются важным источником новостей. У многих нет интернета, мобильной связи, поэтому приходится жить, как 50 лет назад. До недавнего времени печатные издания привозили без опозданий, но все изменилось, когда «Почта России» провело «оптимизацию» и поставила в приоритет цифровизацию. В отделениях началась неразбериха.



Теперь подписчики не получают газеты или получают с опозданием. Никто не берет во внимание то, что у селян очень низкий доход, многие не могут себе позволить подключение в интернету.



В Каскеснаволок почту привозят раз в неделю. В результате люди оформляют подписку на «Мир пенсионера», «1000 советов», «ЗОЖ», «Губерния», платят деньги, но эти издания не получают. Уже 1,5 месяца почтовые ящики пусты, а корреспонденция за лето канула в Лету. Когда почтальоны появляются, приносят не все, что было оплачено.



Не удивительно, что жители отдаленных поселков не только остаются безграмотными, совершенно не ориентируются в ситуации в мире и своей стране, но и терпят убытки. А тем временем в телевизионных новостях операторы почтовой и мобильной связи хвастаются о достижения в области цифровизации и продолжают агитировать людей на подписку печатных изданий.