В Холмогорщине стартовал основной этап реконструкции системы водоснабжения

Подрядчик начал прокладку водопровода в Холмогорском районе.



Реконструкция проводится по проекту федерации «Чистая вода», который является частью нацпроекта «Жилье и городская среда». около 199 млн руб. Архангельская область получила в виде субсидии на улучшение качества питьевой воды в регионе.



Подготовка к работе началась в 2023 г., когда подрядчик привез на объект технику, начал расчистку трассы для прокладки нового водопровода. В январе начался основной этап работ. Губернатор АО А. Цыбульский отметил, что в результате работ 4,3 тыс. жителей получат доступ к качественной питьевой воде из системы централизованного водоснабжения.



Специалисты прокладывают трубы и на данный момент уложили 120 погонных метров.



Проект включает модернизацию 8-километрового участка водопровода из Малой Товры до Холмогор, благодаря ему введут в эксплуатацию чугунный трубопровод, заменят насосное оборудование в здании станции 2-го подъема.

Реализацию инициативы завершат в 2024 г.



