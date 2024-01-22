В Холмогорщине стартовал основной этап реконструкции системы водоснабжения

Архангельская область >> Общество >> 22.01.2024

Подрядчик начал прокладку водопровода в Холмогорском районе.

Реконструкция проводится по проекту федерации «Чистая вода», который является частью нацпроекта «Жилье и городская среда». около 199 млн руб. Архангельская область получила в виде субсидии на улучшение качества питьевой воды в регионе.

Подготовка к работе началась в 2023 г., когда подрядчик привез на объект технику, начал расчистку трассы для прокладки нового водопровода. В январе начался основной этап работ. Губернатор АО А. Цыбульский отметил, что в результате работ 4,3 тыс. жителей получат доступ к качественной питьевой воде из системы централизованного водоснабжения.

Специалисты прокладывают трубы и на данный момент уложили 120 погонных метров.

Проект включает модернизацию 8-километрового участка водопровода из Малой Товры до Холмогор, благодаря ему введут в эксплуатацию чугунный трубопровод, заменят насосное оборудование в здании станции 2-го подъема.
Реализацию инициативы завершат в 2024 г.





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