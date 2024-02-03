На автобусных маршрутах в Нарьян-Маре установят теплые остановки

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 03.02.2024

В следующую зиму в локация с большим количеством пассажиров собираются обустроить теплые остановочные павильоны. Идея исходила от жителей НАО во время прямой линии с губернатором Ю. Бездудным в декабре 2023 г. Он инициативу поддержал. Сейчас этот вопрос обсуждается на совещании главы НАО.

Проработан вопрос установки утепленных остановочных павильонов в Нарьян-Маре, п. Искателей. Опытом поделились коллеги из Норильска. Они рассказали о минусах и плюсах идеи. Также прошли переговоры с производителями, а в данный момент обсуждаются детали сделки с городом и согласуются места установки павильонов.

Губернатор Ю. Бездудный поручил мэру Нарьян-Мара О. Белаку предложить места для целесообразной установки теплых остановок. В павильоны нужно установить датчики движения, чтобы не отапливать их 24/7. При отсутствии людей остановка не должна отапливаться. Также нужно установить инфракрасное освещение для подогрева с потолка за счет инфракрасных обогревателей. Но вопрос в том, насколько быстро будет включаться обогрев, потому что если человек зайдет, а остановка станет теплой только через полчаса, в этом нет смысла.

В Нарьян-Марском автотранспортном предприятии есть автоматизированная система для учета пассажиров, есть данные о загруженности маршрута, пассажиропотоке. Надо определиться с видом остановок, с их местами расположения, а летом провести все подготовительные работы.





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