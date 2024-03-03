Из Архангельска запустят прямой самолет до Сочи

Архангельская область >> Общество >> 03.03.2024

31 марта снова начнут летать самолеты из Архангельска в Сочи и обратно. На зиму эти рейсы были отменены, так как на море люди привыкли летать в весенне-летний период. Согласно летнему расписанию добраться из АО до южного курорта можно прямым рейсом, который будет курсировать только по воскресеньям.

Билет на прямой рейс 31 марта стоит около 10 тыс. руб., 7 апреля - 9686 руб.

Будут летать самолеты и в другие дни недели, но они не прямые. Придется пересаживаться. Несмотря на неудобство и лишнее время, которое будут затрачивать пассажиры, билеты на эти рейсы стоят немного дороже, чем на прямой самолет - до 12 тыс. руб.

Напомним, что с февраля возобновлены рейсы из Архангельска в Котлас самолетом ЯК-40. Также на нем можно будет летать в Вологду. Запущено авиасообщение с Екатеринбургом, а 27 апреля снова научить летать самолеты в Турцию.

В планах открыть рейсы в Минеральные воды, Минск, Нижний Новгород. В перечень новых направлений текущего год вошел Новосибирск.

Аэропорт Архангельска недавно был реконструирован. На нем обновили взлетно-посадочную полосу, здания.





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