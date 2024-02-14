Авиакомпания «РусЛайн» готова выполнять рейсы в Архангельск 2 раза в неделю
Предусмотреть допрейсы в Архангельск поручал губернатор Ненецкого округа Ю. Бездудный, поскольку к нему часто постпали подобные просьбы от жители НАО.
Все ждали, когда откроется аэропорт «Талаги», вернется авиакомпания «Смартавиа», так как Архангельск является узловым городом, в который едут студенты, у многих там живут родственники. Но есть нарекания на расписание. Рейсов недостаточно, а спрос на них есть, поэтому губернатор просил рассмотреть возможность дополнительных рейсов руководителя профильного Департамента А. Фролову.
Напомним, что летнее расписание действует с 31 марта до 26 октября, и согласно ему, авиакомпания «РусЛайн» будет летать из Нарьян-Мара в Архангельск и обратно по вторникам, четвергам, а «Смартавиа» будет выполнять 4 рейса – во вторник, среду, четверг, воскресенье.
С авиаперевозчиком «Смартавиа» понимания по допрейсам не найдено, так как воздушные суда задействованы на других маршрутах и свободных нет. Авиакомпания «РусЛайн» подтвердила 2 дополнительных рейса по пятницам и понедельникам. 2 рейса смогут летать в Архангельск в дни, когда рейсы «Смартавиа» не летают. Но эти рейсы начнут работать только в весенне-летний период.
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