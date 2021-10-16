"Руслайн" возобновит полеты в Коми и НАО из Екатеринбурга

Авиакомпания "Руслайн" 3 ноября запускает рейсы из Екатеринбурга в Ненецкий округ и Коми. Рейсы в Нарьян-Мар будут выполняться с посадкой в Сыктывкаре. Пока известно, что летать самолеты будут до конца декабря.



Рейсы будут летать по средам, субботам на Bombardier CRJ-200, который вмещает 50 пассажиров. Из Кольцово самолет будет вылетать в 09:20, прилетать в Сыктывкар в 08:55, в Нарьян-Мар - в 11:15. Продолжительность полета 1,5 часа до Сыктывкара и 4 часа до Нарьян-Мара.

В осенне-зимнем расписании рейс Екатеринбург - Сыктывкар - Нарьян-Мар свяжет 3 региона, а Сыктывкар в нем станет транзитным. Для удобства рейсы стыкованы, а остановка будет длиться всего 1 час.



Раньше рейсы выполнялись из Кольцово. Сейчас прямые рейсы выполняются в 51 российский город. Доля пассажиров за 3 квартала превысила 63% общего количества пассажиров внутрироссийских рейсов.



Федеральный оперштаб России по предотвращению ковида решил снять ряд ограничений на авиаперелеты, поэтому с 9 ноября возобновятся рейсы из России в 9 стран.

