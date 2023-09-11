Группа колясочников «Ступени» завоевала серебро на III Международных творческих инклюзивных играх

Вологодская область >> Спорт >> 11.09.2023

Танцевальный коллектив колясочников «Ступени» выиграл серебряные медали третьих Международных творческих инклюзивных игр, проходивших 5 - 10 сентября в Липецке.

На мероприятие подали заявки 3 тыс. человек, представляющих 79 регионов РФ, 19 государств. Они участвовали в играх заочно и очно. Победители определились в 31 номинации по 8 видам искусств - театре, музыке, хореографии, изобразительном искусстве, цифровом, аудиовизуальном, художественном слове, жестовой песне.

Представители Вологодской области - танцоры на колясках «Ступени» подготовили 2 номера - «Тишина» и «Начо». Группа брала участие в играх очно, поэтому жюри смогло оценить ее выступления в непосредственной близости. По результату выступлений представители Череповца заняли 2-е место, уступив лавры победителя пермскому Народному ансамблю танца «Гротеск». Замкнули тройку победителей представители Узбекистана.

Мероприятие является авторитетным для людей с ограниченными возможностями здоровья, дает возможность проявить себя, почувствовать нужными и востребованными, а зрителям узнать, что с инвалидностью жизнь не заканчивается и может заиграть новыми красками.





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