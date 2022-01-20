Китайские инвесторы ознакомились с деталями проекта «Новый Мурманск»
Мероприятие, посвященное значению туризма в качестве драйвера развития Арктики и Дальнего Востока, было организовано с целью углубления отношений между КНР и российскими регионами. Участниками встречи были представители профильных федеральных ведомств, туристических агентств, авиакомпаний, Союза китайских предпринимателей. Мурманскую область представила руководитель Корпорации развития региона Светлана Панфилова. Участники встречи с российской стороны говорили о перспективных туристических проектах, которые будут реализованы на Камчатке, Кольском полуострове и в Забайкалье, и о мерах поддержки для инвесторов.
По словам Светланы Панфиловой, туристический поток в Мурманской области восстанавливается и уже достиг показателей начала 2020 года. Проект «Новый Мурманск», предполагающий строительство на территории Мурманского судоремонтного завода новой набережной, гостиниц, экологического музея, развлекательного комплекса, призван стать центром притяжения и отправной точкой для туристов, желающих ознакомиться с Арктикой. Необычной особенностью проекта станет крытый пешеходный мост, связывающий «Новый Мурманск» с центральной частью города. В нем будут представлены климатические зоны, отражающие природные особенности Кольского полуострова.
В прошлом году проект «Новый Мурманск» получил высокую оценку с точки зрения качества подготовки на Российской неделе ГЧП в Москве. Для его реализации будут привлекаться средства из различных источников – концессии, частные вложения и бюджетный кредит на 3,4 млрд рублей.
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