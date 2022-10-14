В НАО приступил к работе новый резидент Арктической зоны РФ

Ненецкий автономный округ >> Бизнес >> 04.11.2022

Замгубернатора НАО Т. Логвиненко, глава Центра развития бизнеса И. Тихомирова и представители Департамента экономики и финансов НАО посетили первую в округе сетевую пиццерию. Это уже 7-й инвестпроект в НАО, который получил налоговые льготы, неналоговые преференции, как резидент Арктической зоны. С этим статусом резидент имеет и ряд федеральных льгот. Субсидирование ставки по кредитам, льготы налога на прибыль, субсидирование страховки 75% от объема страховых взносов.

В Ненецком округе функция управляющей компании лежит на Центре развития бизнеса, который работаем с резидентами, теми, кто собирается ими стать. Он оказывает информационную, методическую поддержку на любых этапах подготовки проекта. Проект сети пиццерий прошел по всем требованиям, поэтому ему предложили стать резидентом. Бизнес зарегистрирован в Нарьян-Маре, поэтому налоги будут поступать в бюджет города и округа.

Сейчас в пиццерии работают 17 человек, из которых 7 местных, 10 командированных из Москвы. Позже москвичей заменят местные работники. Есть вакансии на кухне. 20 человек осуществляют доставку. Работу систематизирует разработанная для франшизы инфосистема. На всех этапах в ней заложен контроль качества, каждый продукт проходит проверку стандартов производства, граммовки. Пицца в любом ресторане сети полностью идентична по составу и качеству.





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