В НАО объявлен конкурс грантов для соцориентированных НКО в области культуры

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 07.03.2024

Победителю достанется 1 млн руб. из бюджета НАО на реализацию проекта «Событийные мероприятия». Заявку можно подать до 5 апреля.

Эксперты оценят работы по актуальности, целесообразности, экономической эффективности, оригинальному подходу, творчеству, социальной и общественной значимости, реальности воплощения.

Отчет об освоении денег гранта надо предоставить к 20 декабря.

Гранты для соцориентированных НКО в области культуры, предоставляют ежегодно, а для определения организации, которой он достанется проводят конкурс по приоритетным направлениям. Среди них Народное творчество, Событийные мероприятия, Народные промыслы, Мероприятия театрального, хореографического, музыкального искусства, проекты по сохранению нематериального культурного наследия.

Победитель конкурса 2019 г. – «Возрождение» (проект «Арктический бал, Школа светских манер»; победитель 2020 г. – «Мядекоця» («Упряжка Победы»); победитель 2021 г. и 2023 г. – «Белый лис» (фестивали «Арктическая волна», «Горизонт»); победитель 2022 г. – «Студия «Блиц» («ЭтноРакурс»).





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