В школах НАО откроют новые «Точки роста»

Ненецкий автономный округ >> Образование >> 04.09.2021

Завершается обустройство 3-х образовательных пространств техно- и естественно-научной направленностей. В этом году они откроются в школе им. А. Пырерки, школе п. Красное, школе №2.

На создание пространств выделено 4,7 млн руб., в том числе 4,2 млн руб. из федерального бюджета. До 2025 г. в НАО откроют 17 «Точек роста» при школах в рамках проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В следующем году «Точки роста» появятся в Неси, Усть-Кары, школе №4. В Хорей-Вера, Искателей и Нижней Пеши «Точки роста» откроются в 2023 г. На 2024 г. запланировано открытие 8 образовательных центров — в Оме, Великовисочном, Харуте, Оксино, Тельвиске, Каратайке, Нельмином Носе и Коткино.

Сейчас «Точки роста» есть в школах № 1, 3, 5, а за счет средств казны округа центр появился в школе Индиги.

«Точка роста» — сеть центров образования, организованная для детей сельской местности, малых городах, которые должны иметь равные условия для качественного образования, развития современных технологических, гуманитарных навыков.

Центры обеспечивает возможность получить хорошее образование в современных условиях, независимо от места проживания.





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