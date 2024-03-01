Обвиняемый в смерти пациента стоматолог из Апатитов был судим

Мурманская область >> Происшествия >> 01.03.2024

Горсуд Апатитов рассматривает уголовное дело экс-врача стоматклиники, которого обвиняют в смерти своего пациента по неосторожности.

Стоматологи вину полностью признал и хотел даже отказаться от адвоката, так как посчитал, что в услугах защиты не нуждается, но эта просьба была отклонена судом.

В суде огласили, что в Ессентуках в 2016 г. этого врача отправляли в колонию строгого режима на год за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью группой лиц по сговору. Такой приговор ставил крест на его дальнейшей работе, поэтому пришлось переехать на Север, где о его подвигах никто не знал и можно было работать по специальности.

Адвокат просил суд назначить условный срок подзащитному, а при принятии решения о запрете некоторых видов деятельности - запретить ему заниматься хирургической стоматологией, разрешив только терапевтическую практику.

Горожане считают, что к такому специалисту пациенты больше не пойдут, поэтому быть стоматологом в Апатитах ему не суждено. Два суда с такими серьезными обвинениями говорят о том, что этому человеку вряд ли можно доверять.
Суд рассмотрит уголовное дело сегодня.







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