Обвиняемый в смерти пациента стоматолог из Апатитов был судим

Горсуд Апатитов рассматривает уголовное дело экс-врача стоматклиники, которого обвиняют в смерти своего пациента по неосторожности.



Стоматологи вину полностью признал и хотел даже отказаться от адвоката, так как посчитал, что в услугах защиты не нуждается, но эта просьба была отклонена судом.



В суде огласили, что в Ессентуках в 2016 г. этого врача отправляли в колонию строгого режима на год за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью группой лиц по сговору. Такой приговор ставил крест на его дальнейшей работе, поэтому пришлось переехать на Север, где о его подвигах никто не знал и можно было работать по специальности.



Адвокат просил суд назначить условный срок подзащитному, а при принятии решения о запрете некоторых видов деятельности - запретить ему заниматься хирургической стоматологией, разрешив только терапевтическую практику.



Горожане считают, что к такому специалисту пациенты больше не пойдут, поэтому быть стоматологом в Апатитах ему не суждено. Два суда с такими серьезными обвинениями говорят о том, что этому человеку вряд ли можно доверять.

Суд рассмотрит уголовное дело сегодня.







