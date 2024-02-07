В больнице Коряжмы появился иммунохимический анализатор
В клинико-диагностической лаборатории больницы появился иммунохимический анализатор. Это современное медоборудование для исследований на гормональные и инфекционные заболевания, онкомаркеры. Вся система автоматизирована, оценивают работу эндокринной и репродуктивной системы, фиксирует недостаток витаминов, а результат выдает за 15 минут. Оборудование снижает биоопасность для медиков, уменьшает время ручного труда, экономит время, которое можно использовать для других работ.
Автоматизированной системой все довольны, потому что она облегчает и работу медиков, сокращает время ожидания результатов пациентами. Лечащие врачи получили возможность быстрее ставить диагноз и назначать лечение.
Иммунохимический анализатор отдан в аренду, а учит работать на нем врач компании-поставщика. Анализатор может сделать 240 тестов за час. Это существенно влияет на качество и оперативность исследований. Обучение коряжемские медики закончили, и знают, как не допустить ошибок в работе. Это минимизирует риск получения неточных результатов. Анализатор запущен в повседневную работу.
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