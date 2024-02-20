Прокуратура обязала Минздрав Карелии предоставить девочке-инвалиду устройства для ингаляции

Республика Карелия >> Медицина >> 20.03.2024

В прокуратуре Сегежского района провели проверку исполнения законодательства об обеспечении медизделиями льготников.
Надзорным органом было установлено, что девочка с инвалидностью страдает муковисцидозом, поэтому по закону должна быть бесплатно обеспечена лекарствами и медизделиями. Но ребенок не получал устройства для ингаляций под разными выдуманными предлогами.

Районная прокуратура подала иск в суд о возложении на региональный Минздрав обязанности выделить ребенку медизделия в нужном объеме. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

Возникает вопрос, почему только после вмешательства надзорного ведомства права инвалида были защищены? Почему и на каком основании больному ребенку отказали в помощи, положенной по закону? Здесь мало говорить о бессовестности ответственных лиц и отсутствии у них цивилизованной морали. Есть вероятность, что положенные ребенку-инвалиду ингаляторы продавались сторонним лицам по сниженной цене, а кто-то хорошо нагрел на этом руки. Родителей ребенка при этом убеждали, что ингаляторов нет в наличии.









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