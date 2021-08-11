Архангельский градоначальник Морев мечтает размахивать собственным флагом

Морев считает, что у Архангельска должен свой флаг – символ, который есть у многих муниципальных образований. Флаг объединит северян, разовьет любовь к истории.



В Северодвинске свой флаг появился в апреле. Теперь он должен постоянно висеть на зданиях органов местного самоуправления. Также флаг устанавливается на официальных церемониях, торжественных мероприятиях, проводимых органами самоуправления.



На заседании Общественного совета Д. Морев инициировал создание проекта флага Архангельска. Будет собрана комиссия, которая утвердит положения конкурса на эскиз флага.



Напомним, что варианты создания символа, обозначающего территориальную преемственность города, рассматривали еще с 2004 г., но так ни один эскиза не утвердили.



Морев хочет привлечь к решению вопроса широкую общественность. Цель – выбрать подходящий вариант, объединить северян, подключить к конкурсу вузы, школы, научные сообщества, культурные и музейные центры.



Но для знакомых с правилами геральдики лиц инициатива выглядит странной. У Архангельска есть герб, значит, флаг надо создавать на его основе. Если сделать по-другому, флаг просто не зарегистрируют.