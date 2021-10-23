На ул. Мерецкова срезали новый асфальт на тротуарах

Республика Карелия >> Общество >> 23.10.2021

Дорожная техника сейчас работает на месте тротуара, где только недавно уложили свежий асфальт. Скорее всего, укладка было некачественной или сам асфальт плохим, поэтому подрядчику пришлось переделывать свои же ляпы.

Пользователи соцсетей обращают внимание на то, что такое происходит не впервые. Укладка и снятие асфальта стало уже какой-то народной забавой. На ул. Мерецкова, 4 кладут новенький асфальт, а через несколько месяцев, с началом снега или дождя, начинают его перекладывать, как в мультфильме «Давайте заново...». Это уже 7-й раз!

Подобная ситуация наблюдается и на ул. Ленинградской. Здесь уложили асфальт ровненько, но не заметили, что колодец закатали, поэтому пришлось вырезать асфальт и открывать колодец. Как можно было изначально не заметить колодец? Может быть работники были не в адекватном состоянии? Куда смотрело их руководство? Теперь 2 неделе место со снятым асфальтом находится в раскуроченном виде. Видимо дорожники ждут первого снега для начала работы или втыка от руководства сверху!





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