Минздрав Архангельской области: омикрон можно спутать с простудой

В Архангельской области ожидается рост числа больных ковдиом. Если человек заболел и лечится дома, лекарства должны доставлять волонтеры и медработники.



Медики региона готовятся к новой волне ковида. Выявлены первые заболевшие новым штаммом коронавируса.



В Минздраве Поморья рассказали о специфических симптомах омикрона и что делать при подозрении на вирус. И. о. министра здравоохранения А. Герштанский считает, что особых симптомов у генварианта вируса нет. Если раньше у людей пропадало обоняние, в настоящее время это наблюдается редко. Иногда бывает кишечная форма болезни с диарей.



Омикрон легко спутать с простудой, поэтому при легком недомогании нужно оставаться дома и обращаться к врачу.



Пациенты, переносящие инфекцию с минимумом симптомов, например, с насморком, першением в горле, не осознают опасность для окружающих.



Консультацию в регионе можно получить по номеру 122. Специалисты ответят на вопросы, вызовут врача. Пациент с коронавирусом имеет право на бесплатные лекарства.