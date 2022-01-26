Минздрав Архангельской области: омикрон можно спутать с простудой

Архангельская область >> Общество >> 26.01.2022

В Архангельской области ожидается рост числа больных ковдиом. Если человек заболел и лечится дома, лекарства должны доставлять волонтеры и медработники.

Медики региона готовятся к новой волне ковида. Выявлены первые заболевшие новым штаммом коронавируса.

В Минздраве Поморья рассказали о специфических симптомах омикрона и что делать при подозрении на вирус. И. о. министра здравоохранения А. Герштанский считает, что особых симптомов у генварианта вируса нет. Если раньше у людей пропадало обоняние, в настоящее время это наблюдается редко. Иногда бывает кишечная форма болезни с диарей.

Омикрон легко спутать с простудой, поэтому при легком недомогании нужно оставаться дома и обращаться к врачу.

Пациенты, переносящие инфекцию с минимумом симптомов, например, с насморком, першением в горле, не осознают опасность для окружающих.

Консультацию в регионе можно получить по номеру 122. Специалисты ответят на вопросы, вызовут врача. Пациент с коронавирусом имеет право на бесплатные лекарства.





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