Родственникам фронтовика из НАО передали копии документов к медали «За боевые заслуги»

В Нарьян-Маре прошла торжественная передача дубликатов документов к медали «За боевые заслуги». В 1945 г. ее должны были вручить участнику ВОв А. Волкову. Медаль находилась у родственников героя, хотя они понятия не имели, кому она принадлежит. Теперь копии наградных документов им передал Ю. Бездудный, секретарь Ненецкого отделения «Единой России и губернатор округа.



Семье А. Волкова (дочерям Нине Поповой, Елене Сопочкиной, дальней родственнице Татьяне Савинской Бездудный отдал корешок временного удостоверения, приказ о награждении от 30.08.1945 медалью «За боевые заслуги».



Родственники фронтовика рассказали, что к награде документы не прилагались, но на медали был идентификационный номер. Глава Заполярного района В. Ильин помог выяснить, кому пренадлежит медаль «За боевые заслуги» во время Советско-Японской войны. Ее в 1945 г. должен был получить механик авиаэскадрильи гвардии, сержант А. Волков. В приказе перепутали отчество с именем награжденного, поэтому он прописан как Н. Волков.



Справка. А. Волков родился 22.11. 1919 г. в Архангельской губернии, работал и жил в п. Индига. Умер 21.03. 1980 г.

