Родственникам фронтовика из НАО передали копии документов к медали «За боевые заслуги»

Ненецкий автономный округ >> Общество >> 23.07.2022

В Нарьян-Маре прошла торжественная передача дубликатов документов к медали «За боевые заслуги». В 1945 г. ее должны были вручить участнику ВОв А. Волкову. Медаль находилась у родственников героя, хотя они понятия не имели, кому она принадлежит. Теперь копии наградных документов им передал Ю. Бездудный, секретарь Ненецкого отделения «Единой России и губернатор округа.

Семье А. Волкова (дочерям Нине Поповой, Елене Сопочкиной, дальней родственнице Татьяне Савинской Бездудный отдал корешок временного удостоверения, приказ о награждении от 30.08.1945 медалью «За боевые заслуги».

Родственники фронтовика рассказали, что к награде документы не прилагались, но на медали был идентификационный номер. Глава Заполярного района В. Ильин помог выяснить, кому пренадлежит медаль «За боевые заслуги» во время Советско-Японской войны. Ее в 1945 г. должен был получить механик авиаэскадрильи гвардии, сержант А. Волков. В приказе перепутали отчество с именем награжденного, поэтому он прописан как Н. Волков.

Справка. А. Волков родился 22.11. 1919 г. в Архангельской губернии, работал и жил в п. Индига. Умер 21.03. 1980 г.





Рекомендуем по теме:

В Неси появилась «Парта Героя» им. П. Буторина

Семьям НАО вручили медали «За любовь и верность»

Подведены итоги наградной деятельности в НАО в 2021 г.

Врачам НАО вручили медали «За жертвенное служение»

Президент России наградил медалями педагога и врача из Карелии

В Петрозаводске ветеранам вручили юбилейные медали к 75-летию Победы на дому


150 тыс. руб. взыскали с муниципального учреждения Череповца за ворованную фотографию

А. Парфенчиков поручил найти землю под строительство завода рыбных кормов

Республика Коми завоевала доверие на рынке туристических услуг

«Таинственный лес» под Кировском впервые приглашает гостей летом

Юнармейцы НАО приняли участие в соревнованиях «Школа безопасности»

В столице Поморья проходит фестиваль исторической реконструкции

В Архангельской области будет работать межрегиональный медотряд «Коллеги»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета