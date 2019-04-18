В НАО стартовал этап чемпионата «Профессионалы»

20 - 29 марта Нарьян-Мар проводит региональный этап чемпионата по профмастерству «Профессионалы». 200 конкурсантов покажут навыки в 20 компетенциях, востребованных в округе. Состязания принимают Ненецкое профучилище, социально-гуманитарный колледж Выучейского, аграрно-экономический техникум Волкова, Ненецкий центр развития образования.



В ключевой категории состязаются студенты 3-х профорганизаций НАО, в «Юниорах» – школьники старше 14 лет. Им нужно показать умения, полученные в процессе обучения, подготовки.



Отдельный этап - это соревнование, на котором нужно выполнить задания в сопровождении экспертов-наставников.



В успехе соревнований заинтересованы организации, предприятия округа, чьи представители помогают разрабатывать конкурсные задания, готовить площадки, оценивают работы конкурсантов.



Цель движения – создать мотивации для повышения значимости, престижа рабочих профессий, содействовать оперативному обеспечению кадрами разных отраслей экономики.



Оператор движения - Институт развития профобразования.



В 2023 г. на окружном этапа чемпионата мастерство показали 216 конкурсантов, а 24 из них стали первыми.



