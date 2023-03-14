Крупный торгово-ярмарочный комплекс построят в Архангельске

Архангельская область >> Общество >> 14.03.2023

Горожане негодуют. Власти решили построить в городе еще одну торговую площадку, недостатка в которых нет, но совершенно не обращают внимание за придомовые территории – отсутствие детских и спортивных площадок, газонов, парковок.
Инвестором нового комплекса выступают «Русские ярмарки Архангельск» – дочка столичной фирмы с таким же названием, специализирующейся на торговле и девелоперской деятельности. Эта компания является резидентом Арктической зоны РФ.

Инвестпроект имеет цель - возродить традиций ярмарок. Компания планирует построить крупный ярмарочно-развлекательный объект сельскохозяйственного, декоративно-прикладного, промышленного направления. Вложить собирается 230 млн руб. инвестиций.
Построят комплекс в Майской Горке на 40 тыс. кв. м. В 2023 г. стартуют проектно-изыскательские работы, а строительство начнется в 2024 г.

Комплекс в виде древнерусской крепости – спорное архитектурное решение. На нем будут гастромаркеты, рестораны, сцена, каток, детские площадки и аттракционы.

Новый объект призван привлекать туристов и станет поддержкой для предпринимателей.
На ярмарке будут проводиться фестивали, ярмарки, мастер-классы, праздники, театральные представления, образовательные и деловые мероприятия.





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