Автобусы из отдаленного поселка Вяртсиля в Петрозаводск не отменят

Республика Карелия >> Общество >> 17.02.2024

Жители Вяртсиля жалуются на то, что теперь до их села нет прямых автобусных рейсов до Петрозаводска. Ранее было возможно съездить в города и решить дела за один день, уехав утром и возвратившись вечером, теперь такой возможности нет. О чем думали ответственные за рейсы лица, когда лишали селян возможности нормально добраться до Петрозаводска, не понятно.

После жалоб и просьб селян вернуть автобусный рейс Минтранспорта Карелии с подачи главы региона решили вернуть рейсы. Теперь до города доехать на автобусе без пересадок можно, но вернуть назад день в день все равно нельзя, поэтому придется ночевать на вокзале или платить за отель. Никто об удобстве пассажиров в очередной раз думать не стал.

С понедельника будут курсировать 3 автобуса в неделю. № 531 будет заезжать в Вяртсиля в понедельник, среду, воскресенье,, обратно — во вторник, четверг, субботу.

Причина, по которой приходится сокращать рейсы - убытки из-за очень низкого пассажиропотока. Пострадали от этого решения жители Вяртсиля, Пуйккола, Рускеала, Маткаселька, Кааламо, которые остались без прямой связи с Петрозаводском.

Бардак с перевозчиками стал обычным явлением для рейсов перевозчика. Люди ждут автобусов на морозе, а они не приезжают, без предупреждения отменяются рейсы, на которые пассажиры рассчитывают, расписание не соблюдается.






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